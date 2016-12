Turismo: Recanto JB - Boa comida e animação em um ambiente familiar

Com capacidade para 800 pessoas, você realiza o evento dos seus sonhos no Recanto JB. Nossa cozinha oferece as melhores opções de buffet para sua festa, tudo isso com muita animação e música ao vivo.Atendemos a grupos de terceira idade, festas de casamento, aniversários e confraternizações de empresas e religiosas.Aqui os animais vivem em harmonia e liberdade, todos com acompanhamento veterinário. Além do gado leiteiro, temos cabritos, carneiros, aves, cavalos, coelhos e a nova sensação do Recanto JB, os avestruzes. Um lugar especial com várias espécies de orquídeas, samambaias, além de flores e plantas nativas.São mais de dez tipos de saladas com verduras e legumes orgânicos colhidos de nossa horta. Além de bolos, queijos, linguiça de porco, doces caseiros, biscoitos, pães, geléias, pinga de alambique e muito mais.Oferecemos um maravilhoso psseio ecológico pela propriedade, com acompanhamento de monitores, onde o ar puro, a beleza natural e o som dos pássaros da mata atlântica encantarão a todos. A volta pela trilha é feita com um pitoresco trenzinho puxado por um trator tornando o passeio, um cenário ideal para incríveis fotografias.Ao passear e desfrutar dos encantos e da estrutura do Recanto JB, você também tem, além de tudo, uma refrescante piscina com toda segurança para que você possa aproveitar ao máximos os momentos dentro de nossas dependências.Nossa missão no Recanto JB é criar um ambiente agradável, oferecendo as melhores refeições, atividades e acomodações. É para isso que trabalhamos tanto.Telefone:E-mail:Endereço: